تنبيه من الأرصاد لأهالي جازان.. غبار وسحب رعدية حتى هذا الموعد

المواطن - جازان

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون سحب رعدية على منطقة جازان، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة ذات سرعة عالية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك. الجوف، حائل والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى القصيم، الرياض والشرقية. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول على الجزء الشمالي خلال فترة المساء والليل إلى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هبوب العواصف الرملية التي تحد من مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول عند هطول الأمطار، فضلاً عن اتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.