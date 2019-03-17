تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران.. سحب رعدية ممطرة حتى المساء

المواطن - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل، مدينة نجران ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية، يلي ذلك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق وكذلك على مناطق ( الجوف، القصيم ، نجران).

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان ، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر و نصف إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.