تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة

المواطن - الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة المندق، والعقيق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة ذات سرعة عالية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك. الجوف، حائل والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى القصيم، الرياض والشرقية. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق.