تنمية الرياض تحتفي بأكثر من 100 سيدة في يوم المرأة العالمي

المواطن - الرياض

نظم القسم النسائي في مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، مساء أمس لقاءً مفتوحاً لأكثر من 100 سيدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار وعدد من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص.

وقد بدأ اللقاء بعرض تعريفي عن خدمات المركز وأهدافه والجهات التي يشرف عليها تلا ذلك عرض مرئي عن أشهر عشر سيدات سعوديات مبدعات وعرض آخر عن أقوى وأبرز النساء في العالم.

بعد ذلك قدمت المدربة نوال العتيبي محاضرةً عن “المرأة السعودية ” تناولت خلالها التطورات الحقوقية الحاصلة للمرأة السعودية وتمكينها في ظل رؤية 2030 وبرنامج تأهيل المرأة وحمايتها وتحقيق التوازن بين حياة المرأة والعمل وصاحب اللقاء الكثير من الأركان التعريفية للجهات المشاركة التي تجاوز عددها “18” جهة بالإضافة إلى السحب على مجموعة من الجوائز القيمة.

وفي نهاية اللقاء قدمت مشرفة القسم النسائي في مركز التنمية الاجتماعية بالرياض عفاف السياري دروع الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة مثمنةً لهم هذا التعاون والحضور ومؤكدةً على أن هذا اللقاء يُعد من أهم البرامج التي ينظمها المركز بقسميه ويهدف من خلالها إلى مشاركة المجتمع المحلي جميع المناسبات الاجتماعية وتلمس احتياجاتهم الفردية وفق أحدث الأساليب العلمية لتحقيق التنمية المستدامة.