تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء نيوزيلندا بعد موقفها من ضحايا هجوم المسجدين الإرهابي

المواطن - متابعة

تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آرديرن، للتهديد بالقتل عبر حسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ارتدائها الحجاب لدعمها وتضامنها مع ضحايا الحادث الإرهابي على المصلين بمسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، الذي راح ضحيته 50 شخصًا.

وصرحت الشرطة النيوزيلندية، في بيان إعلامي اليوم الجمعة، بأنها بدأت التحقيقات في تهديدات بالقتل وصلت رئيسة الوزراء جاسيندا آرديرن ”37 عامًا”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة، أنها على دراية بالتعليقات المنشورة على أحد حسابات موقع تويتر، وتقوم بإجراء الاستفسارات اللازمة حولها وحول هوية صاحب الحساب.

وقام حساب على موقع ”تويتر“ بإرسال صور لأسلحة وعبارات مثل ”أنت الهدف القادم“ إلى الحساب الخاص برئيسة الوزراء على الموقع ذاته.

وكان الحساب الموقوف يحتوي على منشورات تنم عن كراهية وعنصرية ومعاداة للإسلام.