توتنهام يداعب بيل لإنقاذه من جحيم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الويلزي غاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني بيل في ريال مدريد حيث أصبح غير مرحب بتواجده واستمراره مع النادي الملكي خاصة بعد خروج الريال من دوري أبطال أوروبا، مما دفع توتنهام للتفكير في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن توتنهام لن يجد الطريق سهلا بالنسبة له للتحرك والتعاقد مع غاريث بيل، حيث سيتنافس مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير لضم النجم الويلزي بعد نهاية الموسم الجاري.

ويرغب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو في أن يقود نادي توتنهام للتعاقد مع صفقات قوية من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل، خاصة أن توتنهام يود مصارعة الكبار مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وكان نادي توتنهام تمكن من العبور لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، حيث فاز توتنهام في دولة إنجلترا بثلاثية دون رد.

وفي مباراة العودة بين توتنهام وبوروسيا دورتموند، فاز توتنهام بهدف دون رد سجله المهاجم الإنجليزي المميز هاري كين مطلع الشوط الثاني.

ويذكر أن فريق توتنهام كان تعادل مع نادي آرسنال يوم السبت الماضي في ديربي شمال لندن بهدف لكل فريق حيث سجل الويلزي أرون رامسي لنادي آرسنال وتعادل هاري كين لفريق توتنهام من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وكان غاريث بيل رحل عن صفوف توتنهام في صيف عام 2013 وانضم إلى نادي ريال مدريد عقب رحيل اللاعب الألماني مسعود أوزيل من الريال إلى نادي آرسنال الإنجليزي.

وحاول ريال مدريد كثيرًا في صيف 2018، التعاقد مع اللاعب هاري كين نجم توتنهام، لكن السبيرز كان يرفض رفضًا قاطعًا في التفريط في نجمه.