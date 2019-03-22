توجيه من تعليم الرياض بشأن الاحتفالات والمناسبات

المواطن - الرياض

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تعميمًا توجه فيه بعدم التوسع في إقامة الاحتفالات أو مناسبات التكريم.

وأضافت أنه في حال الحاجة الملحة لإقامتها يكون ذلك وقت الدوام الرسمي وداخل المدرسة فقط، أثناء برنامج الاصطفاف الصباحي أو أوقات الفسح.

وتتضمن التعميم أيضًا عدم توجيه الدعوات لمنسوبي ومنسوبات الإدارة أو مكاتب التعليم، وكذلك عدم تكليف الطلاب أو الطالبات بأي طلبات مالية أو عينية.

واشتمل التعميم، على عدم السماح بإقامة أي فقرات ليس لها هدف تربوي أو تعليمي، حيث أكدت الإدارة ضرورة أن يحظى الموضوع بالاهتمام وإبلاغ المعلمين والمعلمات بمضمونه وتوقيعهم بالعلم والعمل بموجبه.

جاء ذلك على خلفية توجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بضرورة التركيز على العملية التعليمية داخل الصف الدراسي؛ نظرًا لما لوحظ من المبالغة في إقامة الاحتفالات أو مناسبات التكريم في بعض المدارس.