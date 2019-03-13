توفي عنها زوجها وتوقف حساب المواطن .. هنا الحل

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن الإجراء الذي يجب القيام به عند وفاة رب الأسرة المسجل كمستفيد رئيسي في البرنامج.

وردت خدمة العملاء في حساب المواطن على استفسار من أرملة توفي عنها زوجها وتوقف حصول الأسرة على دعم المناسب بالقول إنه : بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية “أرملة” وإضافة الأبناء كتابعين لها.

وشدد حساب المواطن على ضرورة إضافة المستندات المطلوبة صك حصر الورثة أو صك ولاية أو إثبات احتضان.

وفي وقت سابق قال حساب المواطن إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة ،متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين ،عائلة فاقد الأهلية ، زوجها غائب ) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).