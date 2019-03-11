توقعات الأرصاد لفصل الربيع: أعلى من المعدل الطبيعي مع أمطار

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التقرير المناخي لفصل الربيع لهذا العام 2019م، والتي تشير إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة خلال فصل الربيع، فيما تشير التوقعات لشهري مارس وإبريل إلى درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل، خاصة على شمال غرب وجنوب شرق المملكة.

أما خلال شهر مايو يتوقع بأن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل خاصة على جنوب المملكة.

وأشارت توقعات هطول الأمطار خلال فصل الربيع لهذا العام بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شمال شرق، وسط وغرب المملكة.

بينما تشير التوقعات الشهرية خلال شهر مارس إلى أمطار من حول المعدل إلى أقل من المعدل خاصة على شرق المملكة، أما بالنسبة لشهر إبريل فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل على شمال شرق ووسط وجنوب المملكة، وفي نهاية الفصل خلال شهر مايو يتوقع أن تكون أمطار أعلى من المعدل، خاصة على شمال شرق المملكة وحتى وسط المملكة.

وأوضح التقرير أن الحالة التاريخية تشير إلى أن معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى تسجل ارتفاعًا تدريجيًّا خلال فصل الربيع على معظم أجزاء المملكة بداية من شهر مارس وحتى شهر إبريل، بينما يسجل أعلى ارتفاع لهذا الفصل خلال شهر مايو في أغلب المناطق الداخلية والشرقية، ويرتفع معدل هطول الأمطار إلى أعلى قيمة له في المملكة خلال فصل الربيع (مارس، وإبريل ومايو) فوق منطقة عسير، تليها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الوسطى.