توقعات حالة الطقس خلال الـ 5 أيام المقبل

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عدم وجود أي حالة ماطرة خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “خلال 5 أيام قادمة لا توجد حالة مطرية معتبرة .. هذا والله أعلم”.

وأضاف: “إحصائياً يعد شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما”.

وتابع المسند: “خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين، والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية”.

وأشار رئيس لجنة تسمية الحالات “عادة أمطار شهريْ مارس وأبريل تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً؛ وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبياً، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو، وإحصائياً يُعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، مكة المكرمة، الليث، القنفذة). في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.