توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار متفاوتة، بدءًا من هذه الليلة، ونهار الخميس، من مكان إلى آخر، وتكون من خفيفة إلى شبه غزيرة، ويصحبها حبات من البرد.

وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه التوقعات تشمل غرب وجنوب القصيم وعفيف ورنية والدوادمي والحفيرة ومهد الذهب وشرق السليل والأفلاج والمدينة وتثليث، وتمتد إلى العاصمة الرياض بنسبة ٢٠%.

وأشار إلى أن السُّحب الرعدية الممطرة مساء اليوم الأربعاء هي على أجزاء من غرب وجنوب القصيم وجنوب حائل وغرب منطقة الرياض وشرق المدينة وشرق رنية، مع رياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحفر الباطن.

في حين تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على مناطق الرياض، ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.