توقيتات زمنية مثيرة مع انطلاق أشواط الختامية بمهرجان الإبل

المواطن - واس

انطلقت فعاليات أولى الأشواط الختامية بعدد (252) شوطًا (20 رمزًا) في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة من الشعارات السعودية والخليجية.

ودشنت أمس الاثنين، أشواط الحقايق باكورة أشواط الختامية من مسافة 4 كيلومترات على فترتين صباحية ومسائية، وجاءت الفترة الصباحية بانطلاق 18 شوطًا 10 أبكار و 8 قعدان، بينما سجلت الفترة المسائية 14 شوطًا.

وحقق “مبلش” العائد ملكيته إلى فهد بن محمد علي فاضل أفضل توقيت زمني بواقع 6 دقائق وثانيتين في أشواط الحقايق لليوم الأول.

وتنطلق غدًا الثلاثاء أشواط الحقايق أبكار وقعدان بواقع (18) شوطًا عام لفترة الصباح وعدد (10) أشواط في الفترة المسائية تنقسم على ثلاثة أجزاء “شوطي رموز مفتوحة وشوطي رموز عامة و 6 أشواط مفتوحة”.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل المهندس عبدالله بن سعيد المري، أن الانطلاقات في أولى الأشواط الختامية كانت مميزة، ولم تسجل أي حالة خطأ، مضيفًا أن المعايير الهندسية التي استخدمت في إنشاء ميدان الملك عبدالعزيز للهجن آتت ثمارها في اليوم الأول، من خلال مساعدة الهجن المشاركة في تحقيق أوقات زمنية تعد مميزة للغاية، بعد أن كسرت الهجن حاجز 6 دقائق وخمس ثوانٍ في أكثر من شوط، وهذا ما لم يحدث في أي ميدان عالمي آخر.