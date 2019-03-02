توقيع اتفاقية تعاون بين الحرس الملكي ومعهد الإدارة العامة

توقيع اتفاقية تعاون بين الحرس الملكي ومعهد الإدارة العامة

2019/03/02
الساعة 4:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي القرني - الرياض

استقبل رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري بمكتبه، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني مدير معهد الإدارة العامة.

وخلال الاستقبال تم توقيع اتفاقية التعاون بين كل من رئاسة الحرس الملكي ومعهد الإدارة العامة، كما قدم رئيس الحرس الملكي الشكر والتقدير إلى مدير معهد الإدارة العامة والوفد المرافق له واللجنة العاملة بين الطرفين على الجهود المبذولة في سبيل توقيع الاتفاقية التي ستعود بالنفع على الطرفين.

وفي نهاية الاستقبال قدمت الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.



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