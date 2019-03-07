تويتر مسرح لهجوم إعلامي على #النصر و #الهلال

المواطن - طارق سعد

تصدر الناقدان محمد الدويش وعبدالرحمن السماري سماء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الساعات الماضية، وتم تداول تغريدات لهما على نطاق واسع؛ مسببة الكثير من اللغط داخل معسكري الهلال والنصر على ساحة تويتر.

وكان الناقد الرياضي محمد الدويش، صاحب الحضور الطاغي في الشارع النصراوي، قد كتب تغريدة على حسابه في تويتر فور نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، نوّه خلالها أن النصر خذل الكرة السعودية بعد أن فاز الهلال والاتحاد والأهلي بأولى مبارياتهم الآسيوية.

وشهدت تغريدة الدويش ضجة كبرى لدى أنصار النصر، بحجة أن ربط النصر بالخذلان فيه مبالغة كبرى، خاصة أنها المباراة الأولى وتبقى للنصر 5 مباريات في مشواره الآسيوي.

على صعيد مختلف، عاتب كثير من أنصار الهلال على الناقد والإعلامي المخضرم عبدالرحمن السماري نسبه الفضل لرموز أهلاوية على الهلال، حيث استغرب السماري المعروف بهلاليته نكران بعض الهلاليين، جاء ذلك في تغريدات متفرقة عبر حسابه في تويتر.

ولقيت تغريدات السماري معارضة إعلامية وجماهيرية في الأوساط الهلالية، خاصة أنها صدرت من عبدالرحمن السماري صاحب التاريخ الطويل في الصحافة الرياضية، ومن أوائل العاملين في الإدارة الهلالية فور تأسيس النادي الأزرق.