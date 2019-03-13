حزب بوتفليقة يعلن انفصاله عن التحالف الرئاسي

المواطن - متابعة

بالرغم من القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والتي تعهد فيها بعدم الترشح في الانتخابات إلا أن هناك أصواتا من داخل حزب بوتفليقة ترى أن ما قام به غير كاف.

وطالب تيار داخل حزب جبهة التحرير الحاكم في الجزائر السلطة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين والرحيل فورا معتبرا أن قرارات الرئيس بوتفليقة جاءت دون تطلعات الشعب.

وفور عودته من رحلته العلاجية قبل يومين أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنه لن يترشح لولاية خامسة.

ولا تزال الجزائر تشهد مظاهرات حاشدة تطالب برحيل النظام معتبرة أن بوتفليقة منح لنفسه المزيد من الوقت في السلطة.

ومن جهة أخرى اعتبرت أحزاب معارضة في الجزائر أن رسالة الرئيس لا تدل على نيته في تسليم السلطة داعية لمواصلة الاحتجاجات رفضا لتمديد الولاية الرابعة لبوتفليقة.