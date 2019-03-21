تيريزا ماي: حان الوقت ليقرر البرلمان البريطاني مصير اتفاق بريكست

تيريزا ماي: حان الوقت ليقرر البرلمان البريطاني مصير اتفاق بريكست

2019/03/21
الساعة 7:39 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن رفضها تمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثير للقلق.

وخلال كلمة متلفزة، قالت ماي: لن نخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 29 من مارس الجاري، وهذا أمر يدعو للأسف، موضحة أنه حان الوقت ليقرر البرلمان البريطاني مصير اتفاق بريكست.

وتابعت قائلة: إنني طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل البريكست إلى 30 من مارس، معتبرة أنني لا أريد استفتاء ثانيًا بشأن بريكست، متمنية أن يدعم النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.



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