ثمرة تشتهر بها المملكة.. فوائد صحية ستفاجئك

المواطن - متابعة

يملك التمر فوائد صحية عديدة خاصة وأنه يحتوي على تشكيلة متنوعة من المواد المغذية، والألياف، ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين الهضم والوقاية من الأمراض.

وفي هذا السياق عرض موقع “هيلث لاين” قائمة بأبرز ميزات التمر منها تعزيز صحة الدماغ، واستخدامه كمادة محلية طبيعية “ممتازة”.

غني بالمكونات الغذائية:

قال هيلث لاين إن مائة جرام من التمر تحتوي على عشر مواد مغذية منها سعرات حرارية (277 سعرا)، وكربوهيدرات (75 جراما)، وألياف، وبروتينيات، وبوتاسيوم (20 بالمائة)، ومغنسيوم (14 بالمائة)، وحديد، وفيتامين بي6.

غني بالألياف:

تفيد الألياف في الهضم خاصة وأنها تساعد في الوقاية من الإمساك، وقال الموقع إن ألياف التمر تفيد أيضا في ضبط سكر الدم.

مضادات الأكسدة:

يملك التمر نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي لها فوائد عدة خاصة في الوقاية من الأمراض.

تعزيز صحة الدماغ:

قال هيلث لاين إن تجارب علمية أظهرت أن التمر يفيد في تقليل الالتهابات بالدماغ مما يساعد في الوقاية من أمراض مثل ألزهايمر.

الولادة الطبيعية:

قال الموقع إن دراسات أشارت إلى أن التمر يعزز ويسهل الولادة الطبيعية عند تناوله خلال الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل.

مادة للتحلية طبيعية:

التمر بديل صحي للسكر الأبيض لما يملك من مذاق حلو ومواد مغذية وألياف ومضادات أكسدة.