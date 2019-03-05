ثنائية السومة تهدي #الأهلي فوزًا غاليًا على حساب السد

المواطن - محمد سمعه

فاز النادي الأهلي بثنائية دون رد على حساب نادي السد القطري، في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي والسد بمحاولات هجومية مكثفة من الراقي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث حاول الراقي عبر اللاعب دجانيني تافاريس والنجم السوري عمر السومة تسجيل الهدف الأول في اللقاء.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين، تمكن النجم عمر السومة من تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي من ركلة جزاء بعد خطأ من الجزائري بغداد بو نجاح لاعب نادي السد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والسد بتقدم الراقي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل النادي الأهلي ضغطه الهجومي؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث حاول حسين المقهوي عبر تصويباته والسومة عبر اختراقاته تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة، نجح السومة في إضافة الهدف الثاني له وللأهلي عبر ضربة رأسية أكثر من رائعة.

انتهت مباراة الأهلي والسد، بفوز الراقي بثنائية دون رد ليحصد الأهلي النقاط الثلاث ويحتل صدارة المجموعة الرابعة، بينما أصبح رصيد السد صفرًا من النقاط.