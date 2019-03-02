جامعة الجوف تعلن تفاصيل استقبال طلبات القبول لمنح غير السعوديين

المواطن - الجوف

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف عن موعد استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية للطلاب والطالبات (غير السعوديين) المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، اعتبارًا من يوم الأحد 26/ 6/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحًا إلى نهاية يوم السبت 9/ 7/ 1440هـ.

وسيكون الترشيح حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية، والنسبة المكافئة للتخصصات الأدبية، والمقاعد الشاغرة ورغبة المتقدم، وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة يمكن الدخول إلى الرابط التالي: هنا

وعلى الطلبة الراغبين الالتحاق بالجامعة التقدم بطلب قبول في الموعد المحدد أعلاه من خلال البوابة الإلكترونية- طلب منحة دراسية (لغير السعوديين)، للدخول للبوابة هنا

* الوثائق المطلوب تحميلها على بوابة القبول لطلبة المنح الداخلية بصيغة pdf كالتالي:

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

صورة الإقامة (على أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهرين).

في حال كون المتقدم يعمل؛ يرفق موافقة جهة عمله مصدقة من الغرفة التجارية وترفق مع صورة الإقامة كملف واحد.

* الوثائق المطلوب تحميلها على بوابة القبول لطلبة المنح الخارجية على صيغة pdf كالتالي:

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

صورة من جواز السفر ساري المفعول.

موافقة حكومة بلد الطالب على الدراسة في المملكة.

شهادة خلو سوابق من الأجهزة الأمنية في بلد الطالب.

شهادتا تزكية من إحدى الهيئات أو المؤسسات في بلد الطالب.

وشددت جامعة الجوف على أنه يجب أن تكون جميع الوثائق مصدقة من الملحقية الثقافية السعودية أو ممثليات المملكة في بلد الطالب، ولن يُنظر إلى الوثائق غير المصدقة.