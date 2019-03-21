جامعة المستقبل تشارك في المؤتمر الدولي الثالث لـ التحويل البرمجي بالصين

المواطن - الرياض

شاركت كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة المستقبل في المؤتمر الدولي الثالث لـ «التحويل البرمجي عالي الأداء والحوسبة والاتصالات»، الذي استضافته مدينة «شينا» في جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 8_9/ 3 / 2019م

وجاءت مشاركة الكلية في جلسات المؤتمر من خلال ورقة علمية قدَّمها الطلبة (إبراهيم الملوحي، وأحمد العتيبي، ورهف الغفيص) بعنوان «نقاط تفتيش متعدِّدة المتغيرات لتخفيف الهجوم بعيد المدى كدليل على المكدَّسات القائمة على سلسلة الكتل».

وتأتي هذه المشاركة؛ حرصًا من الجامعة على تزويد طلبتها بالعلم من خلال تسهيل مشاركاتهم في المحافل العلمية الدولية؛ للاستفادة من خبرات الآخرين، والاطِّلاع على التجارب الحديثة للارتقاء بمهاراتهم العلمية والعملية، بما يساهم في تطوير مخرجات الجامعة العلمية.