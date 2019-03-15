جامعة كاوست تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. قائد فريق خدمات الوصول إلى المكتبة: درجة الماجستير في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي عمليات البحوث: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (العلوم، الهندسة)، أو أي المجال ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)