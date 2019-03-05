جبل طويق في السوق المالية السعودي.. آفاق نحو المستقبل

المواطن - الرياض

ينظم نادي القانون- طالبات- بكلية الحقوق والعلوم السياسية الملتقى المالي بعنوان “جبل طويق في السوق المالية السعودي” ولتحقيق مخرجات تتناسب مع طموحات هذا الوطن وقادته، حيث يأتي هذا الملتقى بالتعاون مع الشركاء المؤثرين في قطاع السوق المالية وهم هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسيُقام في البهو الرئيسي في جامعة الملك سعود- طالبات- يوم الأحد الموافق 1440/7/3هـ.

ويهدف الملتقى إلى المساهمة بتطوير سياسيات وقوانين ومستقبل السوق المالية لكونه ركيزة مهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وسيركز الملتقى على تحليل الوضع الحالي للسوق المالية السعودي، وقضاء الأوراق المالية، ومناقشة ما يراه المتخصصون والباحثون في قوانين السوق المالية والأوراق المالية من تحديات وحلول ليخرج الملتقى بتوصيات تساهم في تعزيز متانة القطاع المالي في المملكة.

وسيتضمن برنامج الملتقى 4 جلسات علمية، الجلسة الأولى بعنوان “هيكل السوق المالية”، وستركز الجلسة العلمية الثانية على اتجاه سوق المالية السعودي وفقًا لرؤية 2030، وستناقش الجلسة العلمية الثالثة صُناّع السوق المالية السعودي ليشمل ذلك الشركات المساهمة والوسطاء، وتُختم جلسات الملتقى بجلسة تستعرض وتناقش فلسفة التشريع في السوق المالية السعودي.

ويقدم الملتقى بالتعاون مع شركاء النجاح ورش عمل للمهتمين ومن ذلك ورشة عمل بعنوان (استثمر بوعي) تقدمها تداول، وستقدم هيئة السوق المالية ورشة عمل للتعريف باختبارات الهيئة التأهيلية من هيئة السوق المالية وذلك لتوفير المنصة العلمية لتمكين كوادر مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية بالسوق المالية السعودية.

ولا يُشكل هذا الملتقى تجمع علمي فقط لمناقشة التحديات ووضع السوق المالية الراهن في المملكة، إنّما يهدف الملتقى لأن يكون منصَّة تقدم مجموعة من التوصيات لتُرفع للجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا الملتقى استقاء لرؤية 2030 والتي تعتمد على 3 محاور أحدها المجتمع الحيوي، ولذلك اتحد فريق عمل الملتقى والمكون من الطالبات والأكاديميات من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود مع شركاء النجاح هيئة السوق المالية وتداول ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حرصًا منهم جميعًا على استثمار الفرص والثروات البشرية والعلمية لتقديم ملتقى يستفيد منه كل المهتمين والعاملين والمسؤولين في قطاع الأوراق المالية.

كما دعا فريق جبل طويق في السوق المالية السعودي كافة المهتمين في قوانين السوق المالية من داخل وخارج الجامعة للتسجيل والحضور عن طريق حساب نادي القانون- طالبات- على موقع التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي للنادي @Lawclub5