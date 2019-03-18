جحفلي ينال رضا الهلاليين في الخانة الجديدة

المواطن - طارق سعد

أثنى الكرواتي زوران ماتيتش مدرب الهلال على أداء لاعبه محمد جحفلي، الذي خاض مباراة الأهلي في نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية للأبطال، لاعباً في محور وسط الهلال لأول مرة.

ولقي جحفلي تحية كبيرة من جماهير الزعيم بعد المباراة، إثر المجهود الكبير والواضح في خانته الجديدة لمحاولة مواجهة غيابات الهلال في وسط الملعب متمثلة في عبدالله عطيف وسلمان الفرج.

وصرح زوران في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن جحفلي قدم المطلوب منه داخل الملعب، وأضاف زوران أنه اجتمع مع جحفلي قبل المباراة لتحضيره ذهنياً بدوره الجديد الذي يقوم به لأول مرة.

وبعد المباراة بارك جحفلي لجماهير الهلال الانتصار، ممازحاً زملاءه في خط وسط الهلال من أن خاناتهم الأساسية في خطر بوجوده.