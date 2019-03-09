جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ23

المواطن - مروة نبيل

انتهت منافسات الجولة الـ23، اليوم السبت، بمواجهتي الفتح والباطن، والحزم ضد أُحد، فيما حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على صدارة جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورغم تعادل الهلال ضد الوحدة إيجابيًّا، إلا أنه حافظ على صدارة جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن النصر الذي قلص الفارق بعد فوز على الاتفاق.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ثالثًا في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الرابع، يليه النادي الأهلي برصيد 40 نقطة.

ويتواجد الوحدة في المركز السادس في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثامن.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز التاسع في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، ثم الرائد بـ25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية والحزم.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ13 في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، يليه الاتحاد والفيحاء برصيد 19 نقطة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد ترتيب جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، رغم انتزاعه تعادلًا قاتلًا ضد الحزم اليوم، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.