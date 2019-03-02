جراحة تنهي معاناة ستيني مع احتباس البول بمستشفى حفر الباطن

نجح فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي في إنهاء معاناة مريض، بالعقد السادس من العمر، عانى من تضخم كبير في البروستاتا.

وقد حضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعانى من حصر بول حاد وشديد وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين أنه يعانى من ارتفاع في ضغط الدم وتضخم كبير في البروستاتا التي بلغ حجمها ٢٥٠ جراماً (ربع كيلو جرام) وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لاستئصالها.

وأثناء العملية قام الفريق الطبي باستئصال البروستاتا عن طريق عمل جراحي أسفل البطن، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد ثم نقل المريض إلى القسم وهو بحالة مستقرة.