جماهير النصر تُشيد بأداء لاعب الوحدة ضد الهلال

المواطن - طارق سعد

تلقى الشاب عبدالإله العمري، المُعار من النصر إلى الوحدة مطلع الموسم، مديح الجماهير النصراوية بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه الوحدة ضد المتصدر الهلال في الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

ونجح العمري في التصدي للهجمات الهلالية التي قادها الفرنسي جوميز، وبلغت نسبة نجاحه في الكرات الهوائية 80%، ونسبة الافتكاك من لاعبي الخصم 80% مع نجاحه في 21 مواجهة فردية وإيقافه 6 تسديدات زرقاء على مرمى الوحدة.

وقلصت نتيجة تعادل الهلال والوحدة البارحة، الفارق النقطي بين المتصدر الهلال ووصيفه النصر إلى 4 نقاط في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.