جماهير الهلال تنتفض على تويتر

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت جماهير الهلال على تويتر خلال الساعات القليلة الماضية بشكل كبير، بسبب الأحداث الكثيرة المتلاحقة على الساحة الرياضية والمرتبطة بالزعيم.

وكانت البداية مع رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود السويلم، حيث طالبت جماهير الهلال على تويتر بضرورة معاقبته بسبب تصريحاته الأخيرة في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية.

ودشنت جماهير الهلال على تويتر هاشتاقًا لمطالبة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة سعود السويلم بشأن تصريحه بأنه تسبب في تغيير رئيس لجنة الحكام، الإنجليزي كلاتنبيرغ.

وأكدت جماهير الهلال على تويتر أن تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأخيرة، تدل على أن هناك تلاعبًا وتُثير التعصب، الأمر الذي يستدعي تدخل لجنة الانضباط لمعاقبته.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل قد انتقد تصريحات سعود السويلم الأخيرة، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضده وضد الاتحاد السعودي لكشف تفاصيل تدخله الغريب لتغيير رئيس لجنة الحكام.

وواصلت جماهير الهلال انتفاضتها على تويتر بعد مباراة أُحد في الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث انتقدت رئيس لجنة الحكام خليل جلال.

ورأت جماهير الهلال على تويتر أن الحكام يُعرقلون مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح النصر.

كما انتقدت جماهير الهلال على تويتر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، عبدالله العويشير؛ بسبب احتفاله عقب نهاية المباراة، حيث اعتبرت أن هذه الاحتفالية مستفزة، وطالبت بمحاسبته.