جماهير #الهلال تُساند رئيسها وتتساءل #اين_الاسباب_يا_لجنه_الانضباط؟

المواطن - محمد سمعه

ساند جمهور نادي الهلال، رئيس مجلس إدارة النادي الأمير محمد بن فيصل، وذلك بعد اعتراضه على تصرفات لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الأمير محمد بن فيصل كتب تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: منذ ثلاثة أيام أرسلنا عدة مرات نطلب من لجنة الانضباط معرفة أسباب رفض احتجاجنا؛ حتى نتمكن من الاستئناف على القرار، ولكن حتى الآن لم تصلنا الأسباب، لا أعرف ماذا ينتظرون لإرسالها والتي من المفترض أن تكون جاهزة أصلًا وقت صدور القرار.

وعلى الفور أطلقت جماهير الهلال وسم” #اين_الاسباب_يا_لجنه_الانضباط ” عبر تويتر دعمًا لتغريدة محمد بن فيصل، خاصة أن جماهير أزرق العاصمة بدأت تشعر بوجود تصرفات غريبة لإهدار حقوق ناديها في الموسم الجاري.

ويذكر أن لجنة الانضباط كانت رفضت الاحتجاج والذي تقدم به نادي الهلال ضد نادي الوحدة؛ اعتراضًا على إشراك الأخير للاعب محمد القرني خلال لقاء الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وعلى الفور استفز حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة، نادي الهلال بعد رفض الاحتجاج قائلًا بأن الوحدة جامعة في القانون وقادر على الفوز على منافسيه داخل الملعب وخارج الملعب في الاحتجاجات، مضيفًا أن الأندية الأخرى باتت تستعين بخبرات نادي الوحدة للفوز بالاحتجاجات.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي النصر في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 29 مارس الجاري.