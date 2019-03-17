جمعية الناشرين السعوديين تنتخب لجنة لتسيير أعمالها لمدة 6 أشهر

المواطن - الرياض

انتهى مساء أمس؛ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الناشرين السعوديين، الذي عُقد في المسرح الرئيسي بمعرض الرياض الدولي للكتاب، تحت إشراف وزارة الإعلام.

وتوافق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الجمعية لمدة 6 أشهر، تتكون من 7 أشخاص تم اختيارهم بالتصويت.

وكلفت الجمعية العمومية لجنة تسيير الأعمال بمراجعة اللائحة الأساسية للجمعية خلال فترة الأشهر الستة، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، والعمل على تصحيح أوضاع العضوية، وفتح المجال للناشرين الراغبين في الانضمام للعضوية ممن تنطبق عليهم الشروط.

وقررت الجمعية العمومية أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة الإعلام لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية، بعد فترة تسيير الأعمال المقررة بستة أشهر، وذلك لتتولى اختصاصاتها المقررة في اللائحة، بما فيها انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وتقوم اللجنة بإرسال التعديلات المقترحة على اللائحة إلى الأعضاء، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبل بمدة شهر. وتصوت الجمعية على التعديلات في الاجتماع المزمع عقده بعد مدة الستة أشهر، وقبل إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية الناشرين.

وتنسق اللجنة إجراءات الانتخابات الأولية، والإعلان عن طلب الترشح لمجلس إدارة الجمعية، حيث يجب على المترشح أن يوضح برنامجه الانتخابي.