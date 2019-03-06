جموع غفيرة تشيع الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز

المواطن - واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وعدد من أصحاب السمو الأمراء .

كما أدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وإخوان الفقيدة وهم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الاسلام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .

فيما أدى الصلاة مع سمو أمير منطقة الرياض الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وكبار المسؤلين المدنيين والعسكريين وجمعاً من المواطنين .