جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أبطال ألعاب القوى لذوي الهمم بالورود 

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أبطال ألعاب القوى لذوي الهمم بالورود 

2019/03/23
الساعة 7:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1820
0
طباعة
المواطن - جدة

استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعثة المنتخب السعودي لأبطال ألعاب القوى لذوي الهمم بالورود.

وتم استقبال البعثة وتوزيع الورود عليهم والاحتفاء بهم وأخذ الصور التذكارية معهم، فيما تم تخصيص كاونترات خاصة لإنهاء إجراءات دخولهم، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومدير إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد، سليمان اليوسف، وعدد من مدراء إدارات المطار.

وثمن اللاعبون هذه المبادرة الكريمة من الأمير عبدالعزيز بن تركي ومدراء الإدارات بالمطار.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :