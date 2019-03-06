جوجل تكشف خللًا أمنيًّا خطيرًا في MacOS

المواطن - متابعة

كشفت شركة جوجل خللًا أمنيًّا عالي الخطورة في نظام MacOS، يسمح للمهاجم بالسيطرة على جهاز ماكنتوش، وقالت عملاقة البحث: إن أبل تركت الخلل دون تصحيح 90 يومًا، حسب مجموعة أبحاث “Project Zero” التابعة لجوجل.

ويؤثر الخلل الجديد على الملايين من مستخدمي ماكنتوش، بسماحه للمهاجمين بتغيير نظام ملفات مركب دون علم المستخدم أو نظام الملفات.

ويجري ذلك عبر التعديل بشكل سري على صورة قرص محملة، تجعل النظام يشغل تعليمات برمجية معدلة باستغلال نظام إدارة الذاكرة في MacOS.

واكتشف مهندسو جوجل الخطأ لأول مرة في نوفمبر 2018، وأبلغوا شركة أبل عنه، وبعد فشلها في إصلاح الخلل طيلة 90 يومًا، نشرت عملاقة البحث التفاصيل علنًا.

وتدرك أبل المشكلة وتخطط لإصلاحها في إصدار مستقبلي من نظام MacOS، لكن لا جدول زمني حتى الآن لإصدار التصحيح.