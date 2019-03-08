جوجل يخلد مقولة عربية في اليوم العالمي للمرأة

المواطن - سعد البحيري

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم بطريقة مغايرة حيث اختار 13 مقولة لنساء مشاهير حول العالم وأعاد نشرها باللغة الأصلية لمن قالتها.

وتضمنت المقولات التي احتفى بها جوجل عبارات تحفيز وتشجيع من نساء استطعن أن يثبتن أنفسهن رغم ظروف الحياة ما يعطي الأمل لغيرهن من ملايين النساء.

ومن بين المقولات التي خلدها جوجل مقولة للمعمارية العراقية البريطانية المتوفية في 2016 زها حديد تقول فيها :” أنا أؤمن حقا بفكرة المستقبل” في إشارة منها إلى ثقتها بأن المستقبل سيكون أفضل للنساء.

والمعروف أن زها حديد هي أول امرأة تنال جائزة “بريتزكر” التي تعد بمثابة “نوبل” الهندسة المعمارية بعد جان نوفيل وفرانك غيري وأوسكار نييماير.

ويحتفل العالم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وهو يوم تم استحداثه ليكون دلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، كما يمثل هذا اليوم فرصة للمطالبة بالمزيد من الحقوق والحريات للمرأة.

وتعود قصة اليوم العالمي للمرأة إلى يوم 8 مارس 1908م حيث عاد الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار “خبز وورود”.

الطريف في الأمر أن تخصيص يوم الثامن من مارس باعتباره اليوم العالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة حيث لم توافق منظمة الأمم المتحدة على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة تختاره للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس.