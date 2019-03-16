جوناثان سوريانو: سأقاتل لمساعدة نجوم #الهلال أمام #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنه سيقاتل غدًا لمساعدة زملائه على التألق وإحراز الأهداف بمباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتحدث سوريانو في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال قائلًا: سنبذل كل ما في وسعنا كمنظومة عمل لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد، وسأبذل جهدًا كبيرًا لمساعدة زملائي في لقاء الغد وتحقيق ما يُسعد جماهيرنا.

وأضاف سوريانو: واجهت بعض الصعوبات في بداياتي مع الفريق؛ نظير عدم تأقلمي إلى جانب تعرضي لإصابة أثرت على أدائي.

وأكمل مهاجم الهلال حديثه قائلًا: خطوة تليها خطوة مع المدرب واللاعبين، وسأقدم المستوى المنتظر مني.

ويذكر أن مباراة الهلال والأهلي ستُقام غدًا في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان الهلال تقابل مع الأهلي يوم 21 ديسمبر الماضي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن الهلال من الفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.