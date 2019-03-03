جونز: تابعنا الوصل جيدًا.. وركزنا على الناحية الهجومية
مؤكدًا أن النصر يبحث عن الانتصار

جونز: تابعنا الوصل جيدًا.. وركزنا على الناحية الهجومية

2019/03/03
الساعة 10:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد حارس المرمى الأسترالي، برادلي جونز، على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمباراة الوصل في دوري أبطال آسيا 2019.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، يوم غد الاثنين، ضد الوصل الإماراتي على إستاد زعبيل.

وقال برادلي جونز في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر والوصل الإماراتي: “يجب أن نظهر غدًا بشكل أفضل في الملعب، ونعمل بجهد أكبر من أجل تحقيق نتيجة جيدة لنا”.

وأضاف الحارس الأسترالي قائلًا: “تابعنا فريق الوصل وشاهدنا عددًا من مبارياتهم، ركزنا على الناحية الهجومية، وسنكون في استعداد كامل للمباراة”.

واختتم برادلي جونز تصريحاته قائلًا: “نحن في بطولة جديدة، وسنُقدم كل ما نستطيع أنا وزملائي اللاعبين من أجل الانتصار وإسعاد الجماهير”.



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