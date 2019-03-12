جيسوس: الهلال أقالني بشكل غير لائق .. ومدرب النصر تفوق علي

المواطن - طارق سعد

قال البرتغالي جيسوس مدرب الهلال السابق: إنه كان متفاجئًا بإقالته، مؤكدًا أنه ليست طريقة تعجبه بسبب الرئيس الجديد الأمير محمد بن فيصل.

وأضاف جيسوس في تصريحات تلفزيونية أن الرئيس السابق للهلال سامي الجابر كان بمثابة الشريك الإداري الناجح في العمل، ولو استمر الجابر في منصبه لما تمت إقالته بحسب تعبيره.

وأكد جيسوس أنه استلم كافة حقوقه المالية، وأنه يملك ذكرى جيدة في العمل داخل أروقة النادي الأزرق والعلاقة مستمرة بشكل إيجابي مع اللاعبين.

وشدد جيسوس على أن مباراة الديربي ضد النصر شهدت تفوق مواطنه هيلدر مدرب النصر في المواجهة، معتبرًا النصر ثاني أقوى الأندية بعد الهلال.