جيسوس يُتابع مباراة الهلال والأهلي من المدرجات

المواطن - مروة نبيل

يُتابع مدرب الزعيم السابق، البرتغالي جورجي جيسوس، مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، من مدرجات استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمدرب الزعيم السابق جيسوس من مدرجات ملعب مباراة الهلال والأهلي المُقامة الآن، وأبدت الجماهير سعادتها بحرصه على مؤازرة الأزرق.

وأشادت الجماهير بالمدرب البرتغالي جيسوس، مؤكدين أنه عاشق للأزرق، وأن الأجواء داخل جدران الزعيم لا يُمكن نسيانها، وتمنوا نهاية مباراة الهلال والأهلي بفوز فريقهم، والاقتراب من التأهل.

وتُقام مباراة الهلال والأهلي الآن ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال والأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 15 من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

يُذكر أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، قد أقال البرتغالي جيسوس من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، شهر يناير الماضي، وتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش بدلًا منه.