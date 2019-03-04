جيوفنكو: هذا ما نعد به جماهير #الهلال قبل مواجهة العين

المواطن - محمد سمعه

قال الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم نادي الهلال: إن فريقه سيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق نتائج إيجابية في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مواجهة نادي العين الإماراتي غدًا في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات.

وتحدث جيوفنكو في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والعين قائلًا: مرحلة جديدة بالنسبة إلي، وآمل بأن أشكل إضافة للفريق الهلالي وأساهم بتحقيق جميع أهداف الهلال.

وأضاف جيوفنكو: كل مباراة صعبة يخوضها الفريق في الفترة المقبلة تُعتبر صعبة للغاية، ونلعب في كل مباراة في أي بطولة نشارك فيها بتركيز عالٍ للوصول إلى أهدافنا.

وتابع جيوفنكو قائلًا: واجهت بعض الصعوبات في بداية تواجدي مع الهلال خاصة عند لعب مباراة كاملة نظير توقفي عن المشاركة، وأشعر بتغير كبير، وأنا الآن في فترة بدنية جيدة، للمشاركة مع الفريق.

وأضاف جيوفنكو: أشعر بالسعادة؛ كوني أحد اللاعبين المشاركين في هذه البطولة، وأعد الجماهير ببذل المجهود لتحقيق ما يُسعدهم.

وتنطلق مباراة الهلال والعين غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.