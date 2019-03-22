حاتم خيمي: #الوحدة عانى من تفاهات وأصحاب الأهداف الخبيثة

المواطن - محمد سمعة

أكد حاتم خيمي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة أن ناديه عانى من بعض الأشخاص أصحاب الأهداف الخبيثة والتفاهات، وذلك بعد الهجوم الحاد الذي حدث للمدافع عبد الإله العمري في مباراة النصر والوحدة.

وكان المدرب المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة انتقد أداء عبد الإله العمري في مباراة النصر قائلًا بأنه كان يجب عليه اللعب بقوة أكبر أمام فريقه السابق، مما دفع البعض لاعتقاد أن عبد الإله العمري لعب بتخاذل متعمد ليحقق النصر النقاط الثلاث.

تحدث حاتم خيمي عن عبد الإله العمري قائلًا: لقد تواصلت معه بعد المباراة في تمام الواحدة ليلًا وقلت له بأننا نثق فيه ولا نشك للحظة حول ولائه لنادي الوحدة، والمدرب ميدو أخطأ بالطبع في تصريحه، وأريد القول بأن الوحدة عانى مؤخرًا من تفاهات وبعض الأشخاص أصحاب الأهداف الخبيثة.

وأضاف خيمي: ميدو لا زلت أقول إنه مدرب تكتيكي من طراز فريد ولكن الظروف هي من تسببت في رحيله، وتعاقدنا مع خوان براون لأنه مدرب كبير ويعرف الدوري السعودي جيدًا، كما أن عبدالله الزوري وفيصل درويش تحدثا عنه بشكل جيد أثناء فترة تواجده مع الهلال.

وتابع خيمي: هناك شهر ونصف أمامنا في الدوري السعودي ونريد الفوز بلقب كأس الملك، لذلك فضلنا التعاقد مع براون والمُتوج بلقب الدوري مع الهلال في الموسم الماضي.