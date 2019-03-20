حاتم خيمي .. نال موهبة البلطان وخطف الأضواء خلال 6 أيام

المواطن - محمد سمعه

نجح حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، في خطف الأضواء بصورة مميزة، بعد العديد من الأحداث البارزة التي مر بها فريق الوحدة خلال آخر ستة أيام مضت.

الموهبة تتزايد:

ويبدو أن حاتم خيمي رئيس الوحدة أصبح موهوبًا في استفزاز المنافسين مثل خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، بعد أكثر من موقف حدث في الفترة الأخيرة.

البداية كانت مع تصريح حاتم خيمي خلال قناة العربية يوم الخميس الماضي حيث قال تعقيبًا على رفض لجنة الاستئناف لاحتجاج النصر ضد قرار لجنة الانضباط بأن نادي الوحدة جامعة في القانون، وأصبح يملك خبرات كبيرة في الفوز بالاحتجاجات، كما يفوز على منافسيه داخل الملعب.

وواصل حاتم خيمي ردود أفعاله النارية، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الخاص في تويتر ردًّا على رفض لجنة الانضباط لاحتجاج الهلال حول مشاركة محمد القرني قائلًا: الحمد لله، كما ذكرت لكم نحن نعمل في النور وباحترافية كاملة ونعمل ليل نهار من أجلكم جمهورنا الوحداوي العظيم.

وأضاف خيمي: كل الشكر للمهندس فراس مؤذن مدير الاحتراف بالنادي. أيضًا كل الشكر لخبير اللوائح الأول في الشرق الأوسط الخبير الخفي اللي يمكن أقول اسمه نهاية الموسم ويمكن ما أقول.

ويبدو أن حاتم خيمي أراد أن يكون نجم الأسبوع الجاري بلا منازع فاتخذ قرارًا جريئًا بإقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو، رغم تحسن نتائج الوحدة معه وتعيين المدرب الأرجنتيني خوان براون.

وكانت إقالة ميدو جاءت بسبب توجيه السباب بصورة غير لائقة لأحد مشجعي الوحدة عبر تويتر عقب خسارة فرسان مكة من نادي النصر برباعية دون رد في الدوري يوم السبت الماضي.