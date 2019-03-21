حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة.. سماء غائمة وأمطار على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة.

كما توقعت الأرصاد، تكون خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض ، الشرقية ، القصيم ، الحدود الشمالية والجوف كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير والباحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة بمناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.