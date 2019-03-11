حالة مطرية على عدد من المناطق.. بدايتها في هذا الموعد

حالة مطرية على عدد من المناطق.. بدايتها في هذا الموعد

2019/03/11
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ عن حالة مطرية جديدة تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر بضعة أيام.

وقال المسند، في تغردية عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “قد تبدأ حالة مطرية جديدة يوم الأربعاء وتستمر بضعة أيام، وفي يومها الأول قد تؤثر في أجزاء من مناطق: حائل والقصيم وشرقي منطقتَي مكة والمدينة”.

وأضاف: “يُتوقع أن يتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة يومَي الأربعاء والخميس نشاط في حركة الرياح السطحية في كثير من المناطق، قد يؤدي إلى إثارة بعض الغبار في المناطق المفتوحة”.



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