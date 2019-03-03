حبس المتهم السابع في قضية حريق محطة مصر

المواطن - القاهرة

قررت النيابة العامة في مصر حبس متهم سابع في قضية حريق محطة مصر التي أدت إلى وفاة وإصابة أكثر من 60 شخصًا.

وكانت النيابة العامة قررت حبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا.

وأمرت النيابة بحبس المتهم السابع 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه مساء السبت، وهو مشرف تحويل حركة القطارات.

وقررت النيابة المصرية إخضاع جميع المتهمين للكشف الطبي، لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وأمرت بإحضار الملفات الوظيفية، واستعجال تحريات الأمن العام والأمن الوطني لباقي المتهمين.

وكان مصدر قضائي قال، السبت، إن 6 متهمين في القضية أقروا بأن مشاجرة تسببت في الحادث الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، وإصابة نحو 41 آخرين مما دفع وزير النقل هشام عرفات لتقديم استقالته.

وقال المصدر إن اعتراف المتهمين بأن مشاجرة تسببت في الحادث جاء في جلسة تجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة.

وتسبب الحادث في حالة غضب شديدة بين الرأي العام المصري نظرا لنتائجه الكارثية وعدم إحساس المتسببين فيه بالمسؤولية.

ويخشى البعض من أن تتحول القضية إلى مجرد مخالفة إدارية تنتهي بخصم من الراتب أو تحويل المتسببين إلى وظائف أخرى فنية بعيدًا عن وظائفهم الحالية.

وكان رئيس الوزراء المصري أكد أن عصر الصمت قد ولى في إشارة إلى عزم الحكومة محاسبة المتورطين حسابًا عسيرًا حسب وصف مصطفى مدبولي.

وتابع الرئيس المصري بنفسه مستجدات الحادث واطمأن على المصابين داعيا إلى توفير الرعاية اللازمة لهم.