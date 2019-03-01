حدثان مثيران لا يُمكن نسيانهما في ديربي جدة

المواطن - محمد سمعة

مع شراسة المنافسة بين فريقي الأهلي والاتحاد سواء كانت المباريات في الدوري السعودي أو في كأس خادم الحرمين الشريفين أو في البطولات الآسيوية، دائمًا ما تترك مباريات ديربي جدة أحداثا لا تزال عالقة في الأذهان لدى جمهور الناديين.

ومن أبرز الأحداث التي لن تُنسى في ذاكرة عشاق الناديين، هو اعتداء أسامة المولد إداري نادي الاتحاد، عندما كان لاعبًا على طارق كيال مدير الكرة في الأهلي وقتها خلال إحدى مباريات الأهلي والاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا بعام 2012، حيث شهدت هذه المباراة أحداثا ساخنة خرج بعدها طارق كيال يؤكد تعرضه لإصابات طفيفة، ثم تصالح الطرفان بعد ذلك.

خبر مفاجئ لجمهور الاتحاد

حدث آخر كان مفاجئا بالنسبة للجماهير الاتحادية وهو استقالة نواف المقيرن من رئاسة العميد بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نواف المقيرن وقتها بالاستقالة لشعوره بعدم قدرته على تحقيق طموحاته للاتحاد والذي يعاني من النتائج السلبية، وقبلها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق في ذلك الوقت مع تكليفه للؤي ناظر برئاسة الاتحاد خلفًا له.

ومع لقاء الأهلي والاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يأمل الاتحاد في مصالحة جماهيره بعد الخسارة من الهلال والفوز لتجديد أمله بالبقاء في دوري المحترفين، بينما يرغب الأهلي في الفوز والذي قدم في آخر جولتين نتائج سلبية بخسارته من النصر والفتح.