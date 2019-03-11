حدق بها فطعنته بسكين!

المواطن - متابعة

تسبب تحديق رجل بفتاة عشرينية في بريطانيا في ملاحقته والهجوم عليه، حيث استعملت الفتاة سكينًا في مهاجمته، وبررت فعلتها أن لها أسبابًا دفعتها للإقدام على هذا الفعل.

وطعنت الشابة التي لا تتجاوز عقدها الثاني رجلًا كان يحدق بها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث لاحقت المتهمة كارلا كوبيرثويت، الرجل إلى متجر في بولتون بمانشستر الكبرى وحاولت طعنه عدة مرات أمام المارة.

وبحسب ما ذكر موقع “ميرور” فإن الفتاة قد هاجمت الشاب الذي حدق بها بطريقة “مخيفة وشرسة”، وخلال الحادثة، تمكنت سيدة أخرى من نزع السكين من يدها، إلا أن كوبيرثويت هاجمت رجلًا آخر بعد أن حاول إيقافها أيضًا.

وقد ألقت الشرطة القبض على الفتاة بمنزل والدتها، وتم سجنها لمدة 16 شهرًا.