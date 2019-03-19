حرمان #الأهلي من خدمات عمر السومة لمدة 14 يومًا

المواطن - محمد سمعه

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب السوري عمر السومة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعرضه لالتواء في الكاحل.

وذكر الطبيب حاتم جمعة، طبيب الأهلي، أن السومة يحتاج إلى أسبوعين؛ وذلك للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وكان عمر السومة تعرض لالتواء في الكاحل خلال مباراة الأهلي والهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويذكر أن النجم محمد الشلهوب، لاعب نادي الهلال، كان قد كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر للسومة قائلًا: ألف لا بأس على النجم الجميل عمر السومة، ويعود أقوى إن شاء الله، وبصراحة الجمهور الهلالي عكس أروع صور التنافس الشريف، عندما قام بتحيته عند خروجه من الملعب، نفتخر فيكم يا جمهورنا.

ورد السومة على تغريدة الشلهوب قائلًا: مشكور يالحبيب، الحمد لله على كل شيء، لاعب كبير وأخلاقه عالية وعلى راسي، عازمك على متة.

ولم يشارك عمر السومة مع المنتخب السوري في دورة الصداقة الدولية التي تُقام في دولة العراق خلال الأسبوع الحالي؛ بسبب الإصابة.