حريق يقتل ويصيب 5 في إسطنبول

الساعة 6:58 مساءً

المواطن - متابعة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بحريق في مبنى تاريخي مؤلف من 5 طوابق في منطقة باي أوغلو السياحية وسط إسطنبول.

وأفاد أحمد مصباح دميرجان رئيس بلدية باي أوغلو بأن الحريق اندلع في شقة يقطنها 7 أفراد، وأن كافة الضحايا مواطنون أتراك.