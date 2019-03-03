حريق يقتل ويصيب 5 في إسطنبول

حريق يقتل ويصيب 5 في إسطنبول

2019/03/03
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بحريق في مبنى تاريخي مؤلف من 5 طوابق في منطقة باي أوغلو السياحية وسط إسطنبول.

وأفاد أحمد مصباح دميرجان رئيس بلدية باي أوغلو بأن الحريق اندلع في شقة يقطنها 7 أفراد، وأن كافة الضحايا مواطنون أتراك.



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