حريق يقتل ويصيب 5 في إسطنبول

المواطن - متابعة
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بحريق في مبنى تاريخي مؤلف من 5 طوابق في منطقة باي أوغلو السياحية وسط إسطنبول.
وأفاد أحمد مصباح دميرجان رئيس بلدية باي أوغلو بأن الحريق اندلع في شقة يقطنها 7 أفراد، وأن كافة الضحايا مواطنون أتراك.
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بحريق في مبنى تاريخي مؤلف من 5 طوابق في منطقة باي أوغلو السياحية وسط إسطنبول.
وأفاد أحمد مصباح دميرجان رئيس بلدية باي أوغلو بأن الحريق اندلع في شقة يقطنها 7 أفراد، وأن كافة الضحايا مواطنون أتراك.
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