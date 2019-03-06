حساب المواطن : إيقاف الدعم عن المغادرين للمملكة في هذه الحالة

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات المتبعة حالة مغادرة المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين له المملكة وتجاوز المدة المسموح بها خارج البلاد لاستمرار الدعم.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أنه “يتم الاستقطاع من دعم حساب المواطن في حال تجاوز مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا سواء بشكل متواصل أو متقطع بدءًا من تاريخ إقرار سياسة البرنامج”.

يذكر أن حساب المواطن أوضح في وقت سابق، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وقال حساب المواطن: إنه سيتم صرف الدفعة الـ16 في تاريخ 10 مارس الجاري، أي بعد 4 أيام، ومن المقرر أن يوافق الأحد المقبل.

ويوم أمس دعا حساب المواطن المواطنين للتسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط التالي: هنا

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.