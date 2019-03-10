حساب المواطن : استمرار صرف دعم الدفعة الـ16 حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن ، قبل ساعات، عن بدء صرف الدعم المخصص لشهر مارس ”الدفعة 16” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح حساب المواطن أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد؛ حيث بلغ معدل زيادة التغيُّر في أعداد المستفيدين للدفعة السابقة ”الخامسة عشرة” لبرنامج حساب المواطن 0.7 %؛ ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وكان المتحدث الرسمي للبرنامج طالب بضرورة الإفصاح عن البيانات والدخل بشكل دقيق ومحدّد، لافتا إلى أن عدم إفصاحهم عن بعض البيانات أدّى إلى حرمانهم الاستحقاق في هذه الدفعة.