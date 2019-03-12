حساب المواطن : تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي بشروط

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على الحالات التي يمكن للزوجة فيها أن تسجل كفرد مستقل بعيدًا عن تبعية الزوج.

ورد حساب المواطن على استفسار إحدى المستفيدات بالقول : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة ،متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين ،عائلة فاقد الأهلية ، زوجها غائب ) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).